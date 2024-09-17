«Лига защитников пациентов» попросила изменить порядок формирования Перечня ЖНВЛП

Общественная организация «Лига защитников пациентов» направила письмо на имя зампредседателя правительства по социальным вопросам Татьяны Голиковой с просьбой вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП, поскольку сейчас он сформирован таким образом, что пациенты не получают нужного лечения. С соответствующим документом за подписью президента организации Александра Саверского ознакомился «ФВ». Письмо было направлено 13 сентября. «ФВ» сделал запрос в аппарат правительства.

«Как вы помните, перечень был инициирован вами для ограничения цен на лекарства», — напомнили в письме. Однако сейчас, согласно этому перечню, формируется в том числе программа госгарантий бесплатной медпомощи (БМП), «что лишено научного, правового и этического смысла».

В письме говорится, что последнее заседание комиссии по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее установленные правительством и Минздравом правила. Так, большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Несмотря на то что производители предлагали снизить цены на ряд препаратов, «ясных критериев» отказа от включения на заседании почти не звучало, сетуют в организации.

Главным критерием отбора стал принцип: бюджет против современных достижений терапии. «Минздрав коллективно голосовал против необходимых пациенту современных лекарств, что нарушает сам смысл существования министерства здравоохранения, призванного обеспечивать необходимую терапию пациентам», — отмечается в письме.

Из-за отсутствия в день голосования трети состава комиссии несколько препаратов не прошли комиссию, в результате чего пациенты не получат нужные им лекарства. Например, в «Лиге пациентов» не могут объяснить невключение в Перечень ЖНВЛП «Трикафты» (ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) при муковисцидозе, закупаемой фондом «Круг добра», а также комбинированного препарата для пациентов с ВИЧ-инфекцией долутегравир + ламивудин, одобренного для включения в этот список в 2022 году.

В письме отмечается, что если правительство одобрит это решение комиссии, его можно будет оспорить в Верховном суде, поскольку оно противоречит праву граждан на медпомощь. «Лига пациентов» просит исключить из Постановления Правительства РФ № 871 от 28.08.2014 правило формирования перечней об ограничении влияния на бюджет, так как оно противоречит праву пациентов на медпомощь, а госзакупки в этой части будут «выброшенными деньгами на ветер». В организации напоминают, что лечение по закону должно осуществляться в соответствии с клиническими рекомендациями (ст.37 ФЗ № 323 от 28.08.2014), признанными Верховным судом обязательными, поэтому перечень должен включать в себя все лекарства из клинрекомендаций.

В объединении просят пересмотреть нынешний состав комиссии Минздрава по перечням, подчеркивая, что она не вправе принимать решения за Научно-практический совет Минздрава, определяя способы лечения, включающие клинрекомендации, а также голосовать за включение лекарств в Перечень ЖНВЛП.

В письме просят вернуться к изначальному замыслу — регулированию цен без вмешательства в терапию. Для этого нужно исключить из закона № 323-ФЗ привязку Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи (ст.80) и льгот к Перечню ЖНВЛП. Кроме того, требуют исключить из 871-го постановления норму об ограничении влияния лекарств на бюджет, а также обеспечить независимость голосования и компетентность членов комиссии по принимаемым вопросам.

В письме просят обязать комиссию по формированию перечней мотивировать решения при отказах от включения лекарств в перечни, чтобы можно было уточнять критерии включения в такие списки для исправления заявок в будущем. Пациентская организация просит синхронизировать включение лекарств в клинрекомендации и перечни, сохранив функцию по определению терапевтических схем за Научно-практическим советом Минздрава. В письме указывается на необходимость принять порядок получения согласия пациентов на применение назначенных им лекарств и отрегулировать госзакупки лекарств в зависимости от таких согласий.

Сейчас есть перечни ЖНВЛП и СЗЛС, позиции в них в чем-то пересекаются, но принцип формирования пора пересмотреть и, возможно, оставить один перечень, считает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Изначально при создании Перечня ЖНВЛП идея заключалась в льготном налогообложении, но на сегодняшний день список уже не выполняет своей изначальной функции. Чтобы перечни вновь заработали, необходимо конкретизировать их назначения и сократить количество: например, сделать перечень для госзакупок, перечень для препаратов, наличие которых обязательно для аптек. «Например, чем СЗЛС будут отличаться от ЖНВЛП, пока не очень понятно», — подчеркнул Дмитриев. Сейчас попадание лекарств в клинрекомендации — во многом работа внештатных главных специалистов Минздрава, в том числе региональных, но это всего лишь рекомендации, а не обязательное руководство к действию, отметил Дмитриев.

В АРФП понимают и разделяют опасения пациентского сообщества относительно процесса формирования Перечня ЖНВЛП, но, чтобы снять эти опасения, нужно четко сформулировать, для чего предназначены перечни лекарств, отмечает Дмитриев. Однако нужно ввести систему отслеживаемости движения препаратов после того, как пациенты получают их бесплатно, чтобы не складывалось ситуации, когда больные не применяют выписанные им лекарства, заключил он.

В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. В итоге для включения в Перечень ЖНВЛП был рекомендован 21 препарат, из них два также попадут в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Еще одно МНН уже есть в Перечне ЖНВЛП, но было рекомендовано в ВЗН, писал «ФВ». Сколько из рекомендованных препаратов попадут в перечни, станет известно после публикации постановления правительства.

