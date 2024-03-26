Lonza купит производственную площадку Genentech в Калифорнии

Lonza планирует приобрести завод Genentech, дочернего предприятия Roche, специализирующемся на производстве биологических препаратов. Производственная площадка находится в Вакавилле, Калифорния, и обойдется компании в 1,2 млрд долл., говорится в пресс-релизе компании.

Сделка позволит Biologics, подразделению Lonza, увеличить мощности по выпуску биологических лекарственных средств и обеспечить прямой доступ к своей продукции клиентам из США. Завершение сделки состоится во второй половине 2024 года.

Купленный производителем завод имеет один из крупнейших в мире биореакторов объемом 330 тыс. литров. На предприятии работают 750 сотрудников, которым предложат перейти в Lonza.

Компания инвестирует 500 млн швейцарских франков (около 557 млн долл.) в реконструкцию и расширение производства на новом предприятии. Президент Biologics Жан-Кристоф Гиверт назвал завод в Вакавилле ценным стратегическим приобретением.

Другие производственные площадки швейцарского производителя располагаются в Портсмуте (США), Фиспе (Швейцария), Слау (Великобритания), Порриньо (Испания) и Сингапуре.

Lonza обновила финансовые прогнозы на 2024–2028 годы. Компания ожидает, что ее среднегодовой темп роста (CAGR) достигнет 11—13% благодаря сделке.

О намерении Roche продать свой завод стало известно в мае прошлого года из сообщения Reuters. Причиной был назван текущий фокус компании на орфанных препаратах и тех методах лечения, которые не требуют наличия в их составе моноклональных антител.