«МИР 19» разрешили применять амбулаторно

Российский противоковидный препарат «МИР 19» разрешили применять в амбулаторной практике. Минздрав одобрил соответствующие изменения инструкции, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения: три раза в сутки продолжительностью до семи дней, что существенно расширяет круг пациентов, которые могут использовать этот препарат с самого раннего периода инфицирования, первых дней заболевания коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре Минздрав зарегистрировал «МИР 19», разработанный ФМБА. Это этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат для терапии COVID-19, его действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. В прошлом году Роспатент включил препарат в десятку лучших медицинских изобретений 2021 года.

В начале марта сообщалось, что «МИР 19» достиг первичной контрольной точки на испытаниях II фазы. Препарат показал способность снимать симптомы COVID-19 быстрее, чем стандартная терапия.