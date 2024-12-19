MSD приобрела права на китайский препарат от ожирения за 2 млрд долларов

MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) заключила соглашение с китайской Hansoh Pharma о приобретении прав на препарат для лечения ожирения HS-10535. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, опубликованном компаниями.

Согласно условиям сделки, MSD выплатит Hansoh 112 млн долл. в качестве аванса и еще до 1,9 млрд долл. по мере прохождения клинических испытаний, получения разрешений регуляторов и достижения определенных показателей продаж. Фармгигант будет отвечать за разработку, производство и коммерциализацию лекарства, а его новый партнер – за продвижение продукта в КНР.

HS-10535 – пероральный агонист рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), который не прошел доклинические исследования. Механизм его действия схож с одобренными инъекционными препаратами семаглутид от компании Novo Nordisk и tirzepatide от Eli Lilly.

MSD считает, что приобретенный препарат будет эффективен не только для похудения, но и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от своих конкурентов фармкомпания долгое время оставалась в стороне от сегмента лекарственных средств, предназначенных для борьбы с избыточным весом.

В это направление уже инвестировали многие производители – Pfizer, Roche, Amgen, Structure Therapeutics и Viking. По оценкам аналитиков, к 2030 году ежегодный объем рынка медикаментозного лечения ожирения превысит отметку в 100 млрд долл.

Hansoh специализируется на разработке препаратов против онкологических, инфекционных, неврологических, метаболических и аутоиммунных заболеваний. Она входит в ТОР100 фармкомпаний мира, а в Китае занимает третье место по объему финансирования и количеству проводимых исследований лекарств.