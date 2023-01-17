МВД может отказаться от ужесточения оборота тилетамина

Тилетамин исключат из проекта постановления по обновлению перечня психотропных веществ. Об этом говорится в ответах разработчика на комментарии отрасли к законопроекту, размещенному на regulation.gov.ru. Документ, разработчиком которого является Министерство внутренних дел, предлагает ужесточить контроль за более чем 20 новыми веществами, в том числе тилетамином.

На инициативу поступило почти 200 негативных отзывов, посчитала «Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей». Их преимущественно отправляли представители отрасли: участники профильных объединений и практикующие ветеринарные врачи.

«Позиция «тилетамин» исключена из проекта постановления», — говорится в ответе разработчика законопроекта на некоторые отзывы.

«ФВ» направил запрос в Министерство внутренних дел.

Против включения в перечень тилетамина выступили ветеринарные клиники. Вещество используется как составной компонент «Телазола» и «Золетила» — лекарств для ветеринарного применения. Препараты широко применяются в ветеринарии домашних животных для разных целей: диагностики, оказания плановой и неотложной помощи, а также в мероприятиях по отлову бездомных животных.

Среди главных аргументов ветеринарного сообщества, выступающего против: невозможность большинства клиник использовать препараты из-за отсутствия лицензий на оборот наркотических веществ; отсутствие безопасных аналогов «Телазола» и «Золетила»; дополнительные траты на оформление лицензий. Кроме того, клиники отмечали, что данных об использовании препаратов с тилетамином лицами с наркотической зависимостью нет.