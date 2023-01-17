Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
МВД может отказаться...

МВД может отказаться от ужесточения оборота тилетамина

17.01.2023
18:52
Руслан Мавлиханов

МВД не будет включать тилетамин в перечень психотропных веществ. Перспектива ужесточения контроля за анестетиком вызвала критику со стороны отрасли.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Тилетамин исключат из проекта постановления по обновлению перечня психотропных веществ. Об этом говорится в ответах разработчика на комментарии отрасли к законопроекту, размещенному на regulation.gov.ru. Документ, разработчиком которого является Министерство внутренних дел, предлагает ужесточить контроль за более чем 20 новыми веществами, в том числе тилетамином.

На инициативу поступило почти 200 негативных отзывов, посчитала «Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей». Их преимущественно отправляли представители отрасли: участники профильных объединений и практикующие ветеринарные врачи.

«Позиция «тилетамин» исключена из проекта постановления», — говорится в ответе разработчика законопроекта на некоторые отзывы.

«ФВ» направил запрос в Министерство внутренних дел.

Против включения в перечень тилетамина выступили ветеринарные клиники. Вещество используется как составной компонент «Телазола» и «Золетила» — лекарств для ветеринарного применения. Препараты широко применяются в ветеринарии домашних животных для разных целей: диагностики, оказания плановой и неотложной помощи, а также в мероприятиях по отлову бездомных животных.

Среди главных аргументов ветеринарного сообщества, выступающего против: невозможность большинства клиник использовать препараты из-за отсутствия лицензий на оборот наркотических веществ; отсутствие безопасных аналогов «Телазола» и «Золетила»; дополнительные траты на оформление лицензий. Кроме того, клиники отмечали, что данных об использовании препаратов с тилетамином лицами с наркотической зависимостью нет.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.