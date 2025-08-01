Мамука Михелашвили стал генеральным директором «Гротекса»

На должность генерального директора «Гротекса» Михелашвили был назначен 25 июля, сообщили в пресс-службе компании. До этого он был исполнительным и коммерческим директором компании.

«Мамука Михелашвили, начав свой путь с должности провизора в аптечной сети, сегодня обладает значительным управленческим опытом в фармацевтическом ритейле и дистрибуции и глубоко вовлечен в стратегическое развитие компании Solopharm, — сказали в пресс-службе. — Его назначение на пост генерального директора отражает преемственность в управлении и направлено на дальнейшее усиление рыночных позиций компании в России и на международных рынках и операционной эффективности».

Два года назад Жеребцов уже покидал пост генерального директора: тогда на него был назначен Павел Семьянов, ранее занимавший должность финансового директора компании. Тогда Жеребцов стал председателем совета директоров компании.

Компания основана в 2010 году Олегом Жеребцовым. С 2012 года он был гендиректором компании. Портфель предприятия насчитывает более 200 препаратов. Компания экспортирует свою продукцию в 14 стран.

По данным компании, в 2024 году «Гротекс» получил 25,6 млрд руб. выручки без НДС, EBITDA составила более 5 млрд руб. Ежегодно компания инвестирует 3—5 млрд руб. в развитие – это земля, здания, новое оборудование и разработки. В этом году производитель планирует выручку на 30% больше, половина которой придется на инфляционный рост, цель по EBITDA – плюс 40%.