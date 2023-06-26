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Олег Жеребцов ушел...

Олег Жеребцов ушел с должности гендиректора «Гротекса»

26.06.2023
12:15
Артем Косенок
Ольга Коберник
Новым гендиректором «Гротекса» назначен Павел Семьянов. Прежний гендиректор и основатель предприятия Олег Жеребцов возглавил совет директоров и продолжит руководство группой компаний.
Олег Жеребцов | Фото: Юлия Куликова

Основатель Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов покинул должность генерального директора предприятия. На этом посту его сменил Павел Семьянов, ранее занимавший должность финансового директора компании. Кадровые перестановки произошли 23 июня, такая информация содержится в СПАРК. Жеребцов станет председателем совета директоров компании и продолжит руководить группой компаний.   

В компании «ФВ» подтвердили кадровые перестановки, пояснив, что Жеребцов продолжает руководить предприятиями группы компаний, перераспределив часть оперативных вопросов между другими руководителями предприятий. Причиной этого стал рост группы компаний.  

Solopharm основана в 2010 году Олегом Жеребцовым. С 2012 года он был гендиректором компании. Портфель предприятия насчитывает более 200 препаратов. Компания экспортирует свою продукцию в 14 стран.

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