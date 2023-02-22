Маркетплейсы посчитали невыгодной схему онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Незадолго до начала эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств выяснилось, что бизнесу невыгодно участвовать в нем, рассказали эксперты рынка на конференции «ФВ» «PROекции Будущего». Эксперимент начнется уже 1 марта.

«Ранее была разработана комфортная для всех схема работы, но из-за предоставленной возможности регионам самостоятельно устанавливать правила эксперимента рынок столкнулся со сложностями. В частности, в Москве для торговли Rх-препаратами игроки должны полностью интегрироваться в ЕМИАС — на этом, заручившись поддержкой Минздрава, настояли представители системы», — отметил руководитель стратегических проектов компании «Яндекс» Максим Агарев. Представители маркетплейсов направили разработчикам проекта письма, разъясняющие, что такое положение вещей их не устраивает.

Почему выбранный подход не устроил рынок? Как именно будет происходить доставка через систему ЕМИАС? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 5 (1104) от 21.02.2022 в материале «ЕМИАС тут не стояло».