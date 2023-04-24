Матвиенко согласилась с принудительной передачей лицензий на инновационные лекарства

Принудительная передача лицензий на производство инновационных лекарств в России допустима на фоне ухода с российского рынка зарубежных фармкомпаний, а также уменьшения числа клинических исследований. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В частности, обсуждался вопрос о разрешении российским компаниям подавать заявления на получение принудительной лицензии на производство лекарств, если клинические исследования не проводятся или если после их завершения фармкомпании не подают заявки на регистрацию препарата.

«Мало того, что санкции вообще нелегитимны, незаконны. Когда касается лекарств, здоровья людей, вводить санкции ­— это уже полный цинизм. Мы должны действовать в правовом поле, но, когда касается таких чувствительных сфер, надо делать все для того, чтобы сохранить здоровье людей и обеспечить их необходимыми лекарствами. В данном случае принудительная передача лицензии оправданна», — подчеркнула Матвиенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, уход зарубежных фармкомпаний с российского рынка не может служить для них форс-мажорным обстоятельством. Если бы Россия создала какие-то неблагоприятные условия, если бы их выслали с рынка, занимались рейдерским захватом, но мы ничего не сделали для того, чтобы они ушли с рынка, отметила Матвиенко.

В марте прошлого года Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. Согласно изменениям, правительство также сможет устанавливать перечень товаров (групп товаров), «в отношении которых не могут применяться положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».