Мед- или фармобразование становится обязательным требованием на вакансии в маркетинге

16:05
22 ноября 2018

Елена Григорьева

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Эксперт практики Healthcare Marketing Antal Россия Оксана Колоколова отмечает появление медицинского или фармацевтического образования среди обязательных требований к кандидатам на вакансии в маркетинге. Это касается как линейных, так и руководящих ролей в маркетинге.  О тенденциях в области фармацевтического маркетинга эксперт рассказала, комментируя результаты ежегодного исследования рынка труда и обзора заработных плат, проведенного Antal Россия. 

«Цифровые технологии влияют на рынок труда в фармацевтической области: из-за потребности в создании стратегии продвижения продуктов в digital-среде, как на уровне категорий, так и на уровне компании в целом, появляются новые роли, такие как digital marketing manager, – говорит Оксана Колоколова. – Также стоит отметить появление в обязательных требованиях к кандидатам на вакансии в маркетинге медицинского или фармацевтического образования. Это касается как линейных, так и руководящих ролей в маркетинге.

В последние годы в фармацевтических компаниях сформировались целые команды маркетологов без профильного образования, поскольку ранее был тренд активного привлечения кандидатов с рынка FMCG. Однако сейчас все чаще возникает потребность в наличии глубоких медицинских знаний у маркетологов. Особенно в маркетинге рецептурного и госпитального направлений».

По мнению эксперта, это связано с высокой конкуренцией и насыщенностью фармацевтического рынка, где маркетологам постоянно нужно искать новые возможности для продвижения препаратов.

«Потребность в маркетологах высокого уровня возрастает, рынок по-прежнему остается кандидатским. Успешные кандидаты ориентированы на рост внутри компании, зачастую завышают требования к внешним предложениям, а работодатели, в свою очередь, стараются всячески удерживать и мотивировать ценных сотрудников, в т.ч. зарплатами (см. рис.), и даже готовы предлагать контроффер после выхода кандидата на новое место работы», – комментирует ситуацию эксперт.

По словам Оксаны Колоколовой, поиск вакансии в маркетинге может длиться от пары месяцев до полугода и более, что обусловлено высокими требованиями бизнеса и амбициозными целями по развитию брендов. Соответствия базовым требованиям недостаточно, за кандидатом должна стоять история успеха, подтвержденная цифрами.

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