Медицинский инжиниринг набирает популярность

Конференция «Медицинский инжиниринг. Россия» пройдет в рамках Российской недели здравоохранения второй раз.
Экспоцентр – первая выставочная компания, которая поднимает тему развития современной медицинской инфраструктуры в России. От ее состояния, количества и соответствия современным технологиям напрямую зависят качество медицинских услуг, здоровье населения.
В этом году Правительство РФ внесло в Совет при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом главы государства от 7 мая 2018 г. № 204. Направления стратегического развития «Здравоохранение», «Моногорода», «ЖКХ и городская среда», «Образование» включают приоритетные программы, предусматривающие совершенствование и развитие медицинской инфраструктуры и формирование комфортной городской и образовательной среды.
Новая конференция «Медицинский инжиниринг. Россия» с 2017 г. включена в состав тематических мероприятий Международного научно-практический форума, посвященного здравоохранению. В этом году мероприятие пройдет 6 декабря при поддержке АО «Экспоцентр», Фонда Международного медицинского кластера, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московской Торгово-промышленной палаты.
Событие будет полезно:
Почетные гости конференции выступят с докладами о состоянии и трендах в медицинской отрасли, с прогнозами о развитии медицины в стране, с актуальными обзорами о состоянии медицинской инфраструктуры и планах ее развития в городе, о проектировании современной инфраструктуры для человека.
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