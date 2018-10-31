Медицинский инжиниринг набирает популярность

Экспоцентр – первая выставочная компания, которая поднимает тему развития современной медицинской инфраструктуры в России. От ее состояния, количества и соответствия современным технологиям напрямую зависят качество медицинских услуг, здоровье населения.

В этом году Правительство РФ внесло в Совет при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом главы государства от 7 мая 2018 г. № 204. Направления стратегического развития «Здравоохранение», «Моногорода», «ЖКХ и городская среда», «Образование» включают приоритетные программы, предусматривающие совершенствование и развитие медицинской инфраструктуры и формирование комфортной городской и образовательной среды.

Новая конференция «Медицинский инжиниринг. Россия» с 2017 г. включена в состав тематических мероприятий Международного научно-практический форума, посвященного здравоохранению. В этом году мероприятие пройдет 6 декабря при поддержке АО «Экспоцентр», Фонда Международного медицинского кластера, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московской Торгово-промышленной палаты.

Событие будет полезно:

представителям государственных структур, регламентирующих отрасль здравоохранения;

представителям организаций и ведомств, вовлеченных в стимулирование предпринимательской активности и создание привлекательного инвестиционного климата для социально значимого предпринимательства в России;

администрациям городов;

представителям строительных компаний и профессиональных сообществ (проектировщикам, архитекторам и т.д.);

инвесторам и предпринимателям;

представителям медицинских организаций и профессиональному сообществу;

службам ремонта и эксплуатации медицинских и образовательных учреждений, фармацевтических компаний;

ИТ-специалистам медицинских учреждений;

поставщикам программного обеспечения для медицинских организаций.

Почетные гости конференции выступят с докладами о состоянии и трендах в медицинской отрасли, с прогнозами о развитии медицины в стране, с актуальными обзорами о состоянии медицинской инфраструктуры и планах ее развития в городе, о проектировании современной инфраструктуры для человека.

Получить электронный билет на выставку. Вход свободный.

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