«Мединтех» получил более 1,2 млрд руб. на строительство производства «умных» шприцев

Заводу компании «Мединтех» по производству медицинских изделий одобрен Федеральным фондом развития промышленности заем в размере более 1,2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

Власти региона рассчитывают, что строительство предприятия, которое было заморожено на несколько лет, возобновится в 2024 году. По словам Волынского, компания определяется с ассортиментом медицинской продукции, которую будет производить завод: кроме «умных» саморазрушающихся шприцев третьего поколения намерены наладить производство катетеров.

Завод будет располагаться в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. Строительство предприятия началось в 2016 году, а выпуск продукции был запланирован на 2018 год. Затем из-за нехватки финансирования срок сдвинули на первую половину 2019 года, а потом проект заморозили. В феврале 2024 года стало известно о возобновлении строительства завода.