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«Мединтех» получил более...

«Мединтех» получил более 1,2 млрд руб. на строительство производства «умных» шприцев

17.05.2024
10:56
Дина Коблова
Фонд развития промышленности одобрил заводу компании «Мединтех» по производству медизделий заем размером более 1,2 млрд руб. Помимо «умных» саморазрушающихся шприцев третьего поколения на предприятии планируют наладить производство катетеров.
Фото: ОЭЗ.рф

Заводу компании «Мединтех» по производству медицинских изделий одобрен Федеральным фондом развития промышленности заем в размере более 1,2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

Власти региона рассчитывают, что строительство предприятия, которое было заморожено на несколько лет, возобновится в 2024 году. По словам Волынского, компания определяется с ассортиментом медицинской продукции, которую будет производить завод: кроме «умных» саморазрушающихся шприцев третьего поколения намерены наладить производство катетеров.

Завод будет располагаться в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. Строительство предприятия началось в 2016 году, а выпуск продукции был запланирован на 2018 год. Затем из-за нехватки финансирования срок сдвинули на первую половину 2019 года, а потом проект заморозили. В феврале 2024 года стало известно о возобновлении строительства завода.

По оценкам инвестора, годовая потребность страны в шприцах третьего поколения, которые невозможно использовать повторно в силу их конструктивных особенностей, достигает 3 млрд штук. Планируемый объем производства — около 200 млн шприцев в год, это примерно годовая потребность Южного федерального округа.

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