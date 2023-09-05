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Медизделия вошли в...

Медизделия вошли в перечень показателей для оценки работы госорганов по маркировке

05.09.2023
10:20
Артем Косенок
Правительство утвердило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции. Речь идет об отдельных видах медизделий.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство вновь обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Соответствующее распоряжение № 2360-р от 01.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в распоряжение № 345-р от 15.02.2023.

Так, согласно документу, будет проводиться мониторинг темпа легализации рынка отдельных видов медизделий (снижение размера нелегального оборота) и снижения объема продаж такой продукции с истекшим сроком действия регудостоверения, а также с истекшим сроком службы (годности). Кроме того, в перечень попал и такой показатель, как снижение оборота отозванных Росздравнадзором серий или партий отдельных видов медизделий.   

Ранее правительство также обновляло этот перечень показателей. В него включили БАД, кресла-коляски, воду и минеральную воду антисептики, позднее к ним добавили антисептики.

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