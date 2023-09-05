Медизделия вошли в перечень показателей для оценки работы госорганов по маркировке

Правительство вновь обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Соответствующее распоряжение № 2360-р от 01.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в распоряжение № 345-р от 15.02.2023.

Так, согласно документу, будет проводиться мониторинг темпа легализации рынка отдельных видов медизделий (снижение размера нелегального оборота) и снижения объема продаж такой продукции с истекшим сроком действия регудостоверения, а также с истекшим сроком службы (годности). Кроме того, в перечень попал и такой показатель, как снижение оборота отозванных Росздравнадзором серий или партий отдельных видов медизделий.

Ранее правительство также обновляло этот перечень показателей. В него включили БАД, кресла-коляски, воду и минеральную воду антисептики, позднее к ним добавили антисептики.