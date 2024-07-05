Международное агентство по изучению рака признало тальк «вероятным канцерогеном»
Международное агентство по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало тальк как «вероятно канцерогенное» вещество для человека. Об этом говорится в публикации медицинского журнала The Lancet.
Эксперты МАИР пришли к такому выводу на основании данных о взаимосвязи между воздействием талька и раком яичников. Корреляция была обнаружена как у людей, так и у животных. Как сообщается, канцерогенный эффект талька распространяется как на работников, занимающихся его добычей и обработкой, так и потребителей продукции, содержащей этот минерал в составе.
Тальк — природный минерал, который используется в присыпках благодаря его способности поглощать влагу. Однако в нем могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождений двух минералов. Эксперты МАИР признают, что хотя основное внимание в исследованиях уделялось тальку без асбеста, наличие примесей в минерале не удалось окончательно исключить.
Ранее Johnson & Johnson (J&J) заключила соглашение с судебными органами более чем 40 штатов США о прекращении судебного производства по делу о содержании талька в детской присыпке и других продуктах компании, предположительно вызывающих рак. Производитель согласился выплатить около 700 млн долл. для урегулирования судебных исков.
В 2020 году журнал Gynecology and Pelvic Medicine опубликовал метаанализ, включавший четыре исследования с участием 252 745 женщин, и не выявший статистически значимой связи между использованием детской присыпки и возникновением рака яичников.
МАИР также классифицировало как «канцерогенное» вещество акрилонитрил. Это летучее органическое соединение, которое в основном используется в производстве полимеров. Организация утверждает, что акрилонитрил может привести к развитию рака легких и мочевого пузыря у человека.
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