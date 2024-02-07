Merck Animal Health купит за 1,3 млрд долл. производителя лекарств для рыб

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) приобретет Elanco Animal Health за 1,3 млрд долл., дав толчок развитию своего аквакультурного бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе производителя лекарственных средств.

Купленное предприятие будет принадлежать Merck Animal Health, ветеринарному подразделению MSD. В рамках соглашения Elanco Animal Health передаст свой портфель лекарственных средств, вакцин, питательных веществ и добавок для водных видов животных, два производственных объекта в Канаде и Вьетнаме, а также исследовательский центр в Чили. Сделка будет завершена в середине 2024 года при условии ее одобрения антимонопольным органом.

Благодаря покупке в портфель Merck Animal Health будут включены такие препараты, как CLYNAV (ДНК-вакцина, которая защищает атлантического лосося от заболеваний поджелудочной железы) и IMVIXA (средство, которое предотвращает образование хитина у морских вшей, тем самым препятствуя их развитию и становлению из них взрослых особей). Помимо этого, дочка MSD получит линейку систем фильтрации воды и технологию разработки ДНК-вакцин.

MSD сообщила, что продолжит расширять свой бизнес в области фармацевтики для водных видов животных. В 2019 году компания купила Scan Aqua AS, норвежского поставщика технологических решений для аквакультурной отрасли, Antelliq Corporation, производителя устройств для маркировки и мониторинга рыб и дикой фауны, и Vaki, разработчика оборудования для отслеживания морских обитателей.