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Merck KGaA и Mersana совместно разработают конъюгаты антитело-лекарственное средство

25.12.2023
19:22
Владимир Заболотских
Merck KGaA заключила соглашение об использовании платформы Mersana Therapeutics для разработки конъюгатов антитело-лекарственное средство против раковых заболеваний. Стоимость сделки потенциально может достичь 880 млн долл.
Фото: merckgroup.com

Компания Merck KGaA заключила соглашение с Mersana Therapeutics в области разработки, исследования и коммерческой реализации конъюгатов антитело-лекарственное средство. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого производителя лекарств.

Mersana получит аванс в размере 30 млн долл. и до 800 млн долл. за регистрацию созданных препаратов регуляторными органами, коммерческую реализацию продукции, а также роялти с чистых продаж. Согласно условиям сделки, компания, базирующаяся в штате Массачусетс (США), разработает конъюгаты антитело-лекарственное средство, способные атаковать до двух опухолевых очагов.

Помимо этого, Mersana предоставит доступ к своей запатентованной платформе Immunosynthen, которая позволяет создавать конъюгаты антитело-лекарственное средство, способные локально активировать иммунный белок STING (стимулятор агонистов генов интерферона). Он играет важную роль во врожденном иммунитете и открывает возможности использования иммуностимулирующих свойств ДНК в терапии раковых заболеваний.

Затраты на проведение доклинических испытаний будут разделены между двумя компаниями. Последующие этапы исследований и коммерциализацию препаратов возьмет на себя Merck.

Mersana сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что расторгнет два соглашения, заключенных с Merck в 2014 и 2018 годах, в рамках которых использовалась платформа Dolaflexin для разработки конъюгатов антитело-лекарственное средство.

В марте этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приостановило клиническое испытание препарата XMT-2056, проводимое Mersana в рамках партнерства с GSK. Причиной стал серьезный побочный эффект, приведший к смерти одного из участников исследования.

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