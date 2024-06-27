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Merck KGaA прекратила...

Merck KGaA прекратила исследования перспективного препарата от рака головы и шеи

27.06.2024
17:50
Владимир Заболотских
Merck KGaA прекратила клинические испытания на III фазе препарата xevinapant для лечения местнораспространенного рака головы и шеи. Независимый комитет по мониторингу данных выявил, что препарат не увеличивает выживаемость пациентов.
Фото: merckgroup.com

Merck KGaA прекратила проведение клинического исследования TrilynX на III фазе препарата, в котором изучалась эффективность препарата xevinapant в комбинации с химиолучевой терапией при местнораспространенном плоскоклеточном раке головы и шеи. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой фармкомпании.

Решение было принято после промежуточного анализа, проведенного Независимым комитетом по мониторингу данных. Его представители пришли к выводу, что препарат не достиг конечной точки при оценке эффективности — увеличение выживаемости пациентов.

Также было остановлено исследование на III фазе X-Ray Vision. В нем изучалось применение xevinapant в комбинации с лучевой терапией среди пациентов после хирургического удаления местнораспространенного рака головы и шеи.

Xevinapant блокирует работу ингибиторов апоптоза (программируемой клеточной смерти). Препарат восстанавливает чувствительность раковых клеток к апоптозу, тем самым усиливая эффективность химиотерапии и лучевой терапии. Merck KGaA приобрела права на этот препарат у компании Debiopharm International в 2021 году за 1,1 млрд долл.

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