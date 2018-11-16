«Меридиан» представит на выставке Pharmtech & Ingredients оборудование для маркировки лекарств

Будут представлены автоматическая и полуавтоматическая линии маркировки лекарственных препаратов, которые функционируют на программном обеспечении собственной разработки.



На сегодняшний день компания «Меридиан» занимает лидирующие позиции по поставке оборудования сериализации и агрегации для автоматизированных линий розлива алкоголя.

«Первые разработки промышленного оборудования компания начала с внедрения системы учета алкогольной продукции. Опираясь на накопленный опыт, мы приступили к реализации проекта по производству оборудования сериализации и агрегации лекарственных препаратов», – отметил генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Филиппов.

Компания подготовила два технически разных решения: более бюджетное полуавтоматическое (производительность до 60 упаковок в минуту) и полностью автоматизированное. Автоматическая линия совмещает в себе функции сериализации, агрегации и упаковки в гофрокороб. Как отмечают в компании, на текущий момент решение не имеет аналогов среди оборудования, представленного отечественными производителями. Производители лекарственных препаратов выделяют стоимость оборудованиякак один из важных факторов, наиболее влияющих на решение о выборе поставщика.

«Стоимость программно-аппаратного комплекса NP PHARM в несколько раз ниже стоимости зарубежных аналогов. Мы готовы оказать достойную конкуренцию отечественным и иностранным поставщикам оборудования», – отмечает Алексей Филиппов.

При разработке комплексного решения компания обратилась к представителям фарминдустрии и провела тестирование на реальном производстве. По итогам тестирования был проведен ряд доработок программной и аппаратной части комплекса, повторное тестирование программно-аппаратного комплекса NP PHARM показало готовность продукта для поставки на массовый рынок. Оборудование успешно протестировано при работе с криптозащищенным кодом, решение полностью отвечает современным требованиям регулятора и потребностям производителей лекарственных препаратов, отмечают в компании.



Программно-аппаратный комплекс имеет модульную архитектуру, что позволяет произвести установку на любую производственную линию. Сборка и поставка оборудования осуществляется в срок до 90 дней. При изготовлении аппаратного комплекса используются только проверенные и надежные компоненты.

«Немаловажным слагаемым в уравнении готового решения по сериализации и агрегации является программное обеспечение. При сотрудничестве со специалистами действующего фармацевтического производства был разработан программный комплекс Meridian L3. Он позволяет решить вопросы взаимодействия с ФГИС МДЛП и централизованного управления оборудованием. Процесс управления программным обеспечением разрабатывался исходя из принципа простоты использования системы. Мы понимаем, что основной критерий выбора ПО заказчиком – возможность быстрой адаптации персонала завода к новому продукту. Для использования программного комплекса Meridian L3 достаточно базовых навыков владения компьютером», – подчеркнул г-н Филиппов.

В процессе общения с производителями лекарственных препаратов часто вставал вопрос о необходимости оперативной реакции поставщика оборудования на запросы в техническую поддержку. Особенно актуальной эта проблема оказалась для фармацевтических производств, выбирающих зарубежное оборудование. В связи с этим принято решение о возможности оказания технической поддержки продукта NP PHARM в режиме 24/7.

Программно-аппаратный комплекс Meridian L3 – готовое решение для сериализации и агрегации лекарственных препаратов.

Продукция компании будет представлена на выставке Pharmtech and Ingredients 20-23 ноября 2018 г. – Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №2, зал 7, стенд А125.

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Источник публикации: ООО «Меридиан»