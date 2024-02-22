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Меры господдержки для...

Меры господдержки для устранения дефицита кадров просят включить в план стратегии «Фарма-2030»

22.02.2024
10:02
Коблова Дина
АФПЕАЭС и участники фармрынка попросили включить меры государственной поддержки в план стратегии «Фарма-2030». Участники дискуссии решили, что для преодоления кадрового дефицита нужно объединить усилия государства, науки и производства. 
Фото: Freepik

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), вместе с участниками фармрынка и профильными ведомствами, инициировала включение в план стратегии «Фарма-2030» меры государственной поддержки для решения проблемы дефицита кадров. Речь об этом шла на площадке Санкт-Петербургского международного форума труда, сообщили в пресс-службе ассоциации. 

В планах установить квоты для приема на целевое обучение, основываясь на потребности производителей лекарств в подготовке специалистов. Также в следующем году намерены закрепить на правительственном уровне условия внедрения программ непрерывного образования для сотрудников производственных фармкомпаний и программ по получению двойных специальностей.

И.о. декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Замятин рассказал на мероприятии о начале работы Инженерной школы МГУ, пилотные проекты которой направлены на фармацевтику. В магистратуре школы будут готовить инженеров-исследователей по направлениям: «Фармацевтическая разработка», «Производство лекарственных средств», «Контроль качества лекарственных средств» и «Валидация фармацевтического производства».

Правительство утвердило стратегию «Фарма-2030» в июне 2023 года. Для ее реализации Минпромторг должен утвердить план. Предварительный перечень мероприятий отрасли представили осенью. Всю работу хотят разделить на два этапа, к обсуждению второй части планируют вернуться к 2026 году. Предварительный план содержит всего 47 мероприятий, разделенных на восемь пунктов, среди которых есть и подготовка научных, технологических и производственных кадров.

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