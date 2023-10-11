Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Минпромторг представил предварительный...

Минпромторг представил предварительный план действий по реализации «Фармы-2030»

11.10.2023
09:22
Маргарита Грошева
В декабре Минпромторг должен направить в правительство итоговый план действий по исполнению отраслевой стратегии развития. Министерство подготовило документ и направило его ведомствам и участникам рынка для доработки.
Фото: Маргарита Грошева

Министерство промышленности и торговли представило предварительный план мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030», утвержденной в июне 2023 года. Его презентовала заместитель министра Екатерина Приезжева на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

Документ был направлен на согласование заинтересованным ведомствам и участникам отрасли. Минпромторг попросил участников рынка направить свои предложения, чтобы при необходимости скорректировать план. Окончательную версию должны направить в правительство в начале декабря.

План включает в себя восемь разделов, которые содержат всего 47 мероприятий.

  1. Совершенствование обеспечения лекарственных средств, в том числе нормативного правового регулирования — 19 мероприятий, в том числе дифференциация размера пошлин за регистрацию ЛС; актуализация перечня СЗЛС; внедрение практики научного консультирования.
  2. Доступ к российскому фармацевтическому рынку, совершенствование ценообразования на ЛС, установление приоритета российской фармпродукции — девять мероприятий, в том числе внедрение «второго лишнего»; внедрение системы прослеживаемости фармсубстанций; совершенствование регулирования цен.
  3. Системные меры поддержки организации производства лекарственных средств на территории России — пять мероприятий, включая налоговые режимы для стимулирования трансфера технологий; грантовая поддержка разработок препаратов и проведения КИ.
  4. Поддержка экспорта российской фармпродукции, в том числе гармонизация регулирования с совершенствующимися наилучшими мировыми практиками — шесть мероприятий, включая возврат части стоимости экспортируемой продукции; переговоры с другими странами о признании документов, подтверждающих качество производства; определение перспективных стран.
  5. Создание общей научно-исследовательской инфраструктуры и систем общего пользования этой инфраструктурой — три мероприятия, в том числе совершенствование системы поиска и анализа результатов НИОКР.
  6. Декомпозиция задач для смежных отраслей российской фармпромышленности — два мероприятия: формирование перечней химических веществ, используемых в синтезе и контроле качества; создание агрегатора информации о фактическом производстве и потребностях в вещества, оборудовании, комплектующих и т.д.
  7. Подготовка научных, технологических и производственных кадров — два мероприятия: обеспечение непрерывного образования, а также создание программ по двойным специальностям; установление квот для приема на целевое обучение на основании потребностей фармпроизводителей.
  8. Иные мероприятия — мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных планом, и подготовка изменений на период 2027—2030 годов.

По словам Приезжевой, все мероприятия планируется завершить к 2026 году. В связи с этим она предложила разделить план на два этапа, и второй разработать ближе к 2026 году.

«Сейчас, наверное, объективно тяжело планировать, что мы будем делать в 2027—2030 годах, поэтому есть предложение — завершить первый этап плана 2026 годом, а дальше, ближе к этой дате, сформировать второй этап. Посмотрим, что у нас получилось, что нужно дорабатывать и какие новые задачи появятся», — сказала замминистра.

Правительство утвердило стратегию «Фарма-2030» в июне. Окончательная версия документа практически не отличается от последней версии, представленной в апреле. Все показатели остались прежними, хотя некоторые участники рынка считали их недостаточно амбициозными.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.