Минпромторг представил предварительный план действий по реализации «Фармы-2030»

Министерство промышленности и торговли представило предварительный план мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030», утвержденной в июне 2023 года. Его презентовала заместитель министра Екатерина Приезжева на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

Документ был направлен на согласование заинтересованным ведомствам и участникам отрасли. Минпромторг попросил участников рынка направить свои предложения, чтобы при необходимости скорректировать план. Окончательную версию должны направить в правительство в начале декабря.

План включает в себя восемь разделов, которые содержат всего 47 мероприятий.

Совершенствование обеспечения лекарственных средств, в том числе нормативного правового регулирования — 19 мероприятий, в том числе дифференциация размера пошлин за регистрацию ЛС; актуализация перечня СЗЛС; внедрение практики научного консультирования. Доступ к российскому фармацевтическому рынку, совершенствование ценообразования на ЛС, установление приоритета российской фармпродукции — девять мероприятий, в том числе внедрение «второго лишнего»; внедрение системы прослеживаемости фармсубстанций; совершенствование регулирования цен. Системные меры поддержки организации производства лекарственных средств на территории России — пять мероприятий, включая налоговые режимы для стимулирования трансфера технологий; грантовая поддержка разработок препаратов и проведения КИ. Поддержка экспорта российской фармпродукции, в том числе гармонизация регулирования с совершенствующимися наилучшими мировыми практиками — шесть мероприятий, включая возврат части стоимости экспортируемой продукции; переговоры с другими странами о признании документов, подтверждающих качество производства; определение перспективных стран. Создание общей научно-исследовательской инфраструктуры и систем общего пользования этой инфраструктурой — три мероприятия, в том числе совершенствование системы поиска и анализа результатов НИОКР. Декомпозиция задач для смежных отраслей российской фармпромышленности — два мероприятия: формирование перечней химических веществ, используемых в синтезе и контроле качества; создание агрегатора информации о фактическом производстве и потребностях в вещества, оборудовании, комплектующих и т.д. Подготовка научных, технологических и производственных кадров — два мероприятия: обеспечение непрерывного образования, а также создание программ по двойным специальностям; установление квот для приема на целевое обучение на основании потребностей фармпроизводителей. Иные мероприятия — мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных планом, и подготовка изменений на период 2027—2030 годов.

По словам Приезжевой, все мероприятия планируется завершить к 2026 году. В связи с этим она предложила разделить план на два этапа, и второй разработать ближе к 2026 году.

«Сейчас, наверное, объективно тяжело планировать, что мы будем делать в 2027—2030 годах, поэтому есть предложение — завершить первый этап плана 2026 годом, а дальше, ближе к этой дате, сформировать второй этап. Посмотрим, что у нас получилось, что нужно дорабатывать и какие новые задачи появятся», — сказала замминистра.

Правительство утвердило стратегию «Фарма-2030» в июне. Окончательная версия документа практически не отличается от последней версии, представленной в апреле. Все показатели остались прежними, хотя некоторые участники рынка считали их недостаточно амбициозными.