Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минцифры сообщило о...

Минцифры сообщило о работе по импортозамещению ПО в сфере фармацевтики

10.08.2023
14:03
Маргарита Грошева
Представители фармкомпаний участвуют в работе по импортозамещению программного обеспечения. Для этой работы отдельно были выделены ключевые направления экономики, в том числе фармацевтика.
Фото: freepik/www.freepik.com

Чтобы обеспечить независимость от иностранных решений, правительство запустило масштабную работу по импортозамещению программного обеспечения (ПО) во всех отраслях экономики. Для взаимодействия бизнеса, ведущих российских разработчиков и профильных ведомств были созданы 33 индустриальных центра компетенций (ИЦК) по всем ключевым направлениям, в том числе в фармацевтике. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В ИЦК «Фармацевтика» вошли представители таких компаний, как «Фармстандарт», «Р-Фарм», «Нанолек», «Биокад», «Фармасинтез», «Велфарм», «ХимРар» и др. Координацию обеспечивает отраслевой комитет «Фармацевтическая промышленность» при Минпромторге, уточнили в пресс-службе. 

Там также пояснили, что ИЦК формируют заказ на разработку конкретных отраслевых программных решений и кросс-отраслевых продуктов. Компании, входящие в состав ИЦК, принимают участие в формировании технического задания и приемке работ в рамках реализации проектов. В прошлом году ИЦК «Фармацевтика» отобрал 3 проекта по классам программного обеспечения: «Средства управления производственными процессами (MES)», «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач», «Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)».

В Минцифры также напомнили, что в 2022 году была утверждена «дорожная карта» — «Новое индустриальное программное обеспечение», в которую включаются особо значимые проекты, сформированные ИЦК и утвержденные президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию. «Утвержденные особо значимые проекты могут претендовать на получение мер поддержки, включая грантовое финансирование и льготные кредиты. Также Минцифры прорабатывает введение статуса системно значимых для компаний, которые инвестируют собственные средства в развитие своих решений под перспективные потребности заказчиков. Такие компании будут получать преференции при госзакупках», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее производители сообщили о трудностях работы с зарубежными ПО — так как их разработчики ушли с рынка, стало технически сложно обновлять и обслуживать такие ПО. В то же время российские разработки покрывают пока не все сферы производства.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.