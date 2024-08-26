Минэкономразвития предложило изменить требования к заявкам на выдачу патента на изобретение

Минэкономразвития разработало проект приказа о внесении изменений в правила составления, подачи и рассмотрения документов, которые являются основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации изобретений. Изменения также предлагается внести в требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом министерства № 107 от 21.02.2023.

Согласно документу, при проверке новизны изобретения, относящегося к применению продукта или способа по определенному назначению, будут учитываться только признаки, характеризующие назначение.

Как сообщил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, с учетом того, что закон по-разному подходит к продлению патентов на способы лечения и медицинское применение и к квалификации нарушений патентов на способы и применения, предлагаемое изменение направлено на то, чтобы заявители изначально более четко формулировали свои притязания: так, чтобы в формуле «на применение» не было признаков, характерных для формулы «на способ».

«Сейчас часто возникают проблемы о том, следует ли квалифицировать формулу изобретения, которая формально составлена как формула «на применение», но содержит признаки способа, например, если в ней содержатся признаки введения лекарства в определенной дозе в определенном режиме. При этом патент на способ продлить нельзя, а на применение — можно», — поделился Михайлов.

Как следует из пояснительной записки, проект приказа подготовлен для реализации пункта 13 плана мероприятий по реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства № 753-р от 30.03.2024. В план мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030» вошло 40 мероприятий. В их числе — приоритетный допуск российской фармацевтической продукции на российский рынок, а также подготовка специалистов фармотрасли.