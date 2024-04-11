Правительство утвердило план реализации стратегии «Фарма-2030»

Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030», опубликовано соответствующее распоряжение № 753-р от 30.03.2024.

«Доля российских препаратов в общем объеме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указаны 40 мероприятий, среди которых — внедрение системных мер поддержки отечественного производства лекарств и подготовка специалистов, в которых нуждается отрасль. В план также вошли следующие пункты:

Минпромторг, Минфин, Минобрнауки, Минздрав и Минэкономразвития проведут анализ достаточности налоговых льгот;

будет задействовано субсидирование расходов на разработку и исследование по ключевым компетенциям, направлениям и технологиям фармотрасли, грантовую поддержку доклинических и клинических исследований востребованных препаратов;

к июню 2024 года Минобрнауки, Минздрав, Минпромторг и региональные власти должны представить предложения по созданию правовой основы для появления договоров о целевом обучении за счет бюджета, которые абитуриенты смогут заключать с фармацевтическими предприятиями;

к июлю 2024 года должны быть представлены предложения по разработке технологий, позволяющих на ранних этапах оценивать перспективы производства препаратов;

в апреле 2025 года российская продукция из перечня стратегически значимых лекарств получит приоритет при проведении государственных и муниципальных закупок (все стадии производства должны проходить на территории России или стран ЕАЭС).

Новая стратегия развития «Фарма-2030» утверждена в июне 2023 года. Всю работу намерены разделить на два этапа, к обсуждению второй части планируют вернуться к 2026 году. Предварительный план содержит всего 47 мероприятий, разделенных на восемь пунктов, среди которых есть и подготовка научных, технологических и производственных кадров. Ранее АФПЕАЭС и участники фармрынка попросили в план стратегии «Фарма-2030» включить меры господдержки для решения проблемы дефицита кадров, а также конкретизировать меры поддержки разработки и локального производства инновационных лекарств.

В марте президент поручил правительству внести корректировки в стратегию «Фарма-2030». Изменения необходимы для «обеспечения технологического суверенитета РФ в сфере здравоохранения», сказано в поручении. Оно должно быть исполнено до 1 июля 2024 года.

«Стратегия и план раскрывают подходы правительства к развитию отрасли, формируя тем самым параметры социального договора власти, пациентов и производителей, а также правила для инвестиций. Мы, отечественные производители, обладаем достаточным опытом и экспертизой для достижения главной цели – обеспечить пациентов современными доступными лекарствами. Нам предстоит вместе с регулятором, наукой, пациентским сообществом найти наиболее эффективные инструменты поддержки для реализации этой цели», — прокомментировал принятие плана стратегии председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.