Минэкономразвития предложило бизнесу заменить штрафы на инвестиции

Минэкономразвития разрабатывает концепцию законопроекта, который позволит компаниям, нарушившим требования надзорных органов, направлять средства на инвестиции вместо уплаты штрафов. Об этом рассказал статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, пишут «Ведомости».

По его словам, сейчас эта идея обсуждается с другими ведомствами. Поправки потребуются в КоАП и в закон «О государственном контроле (надзоре)». Аналогичная инициатива, но в отношении бюджетных организаций содержится в концепции совершенствования контрольной деятельности до 2026 года. Она была опубликована правительством в конце прошлого года, пишет издание. Больницы, школы и детские сады будут тратить деньги на устранение выявленных нарушений, вместо того чтобы платить штраф. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на бизнес, уточнил Херсонцев.

Механизм перевода штрафов в инвестиции описан в концепции до 2026 года следующим образом. Надзорный орган, выявив нарушение своих обязательных требований, будет заключать с бюджетным учреждением или компанией специальное соглашение. В нем будет прописана «дорожная карта» по устранению недочетов. Дело об административном правонарушении в этом случае либо вообще не возбуждается, либо приостанавливается на период времени, который необходим для реализации этого плана. Сведения о заключении соглашения будут заносить в единый реестр контрольных мероприятий, чтобы за исправлением нарушений следила прокуратура. Если в отведенный срок они не будут устранены, штраф все же придется заплатить.

Такая мера может быть интересна крупным предприятиям, потому что устранение нарушений с их стороны зачастую требует больших инвестиций. В Минэкономразвития допускают, что механизм запустят сразу и для бюджетного, и для частного сектора. Решение будет принято после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, добавил Херсонцев.

По словам партнера адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Дениса Быканова, идея направлять штрафы на инвестиции актуальна и прогрессивна, но многое зависит от ее воплощения. Возникает масса вопросов, которые требуют тщательной проработки: например, кто будет определять подрядчиков и поставщиков, которые будут заниматься освоением инвестиций, а также кто будет принимать результаты выполненных работ.

Юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак рассказал изданию, что считает предлагаемую Минэкономразвития меру нереализуемой. Во-первых, по планам Минфина поступления в бюджетную систему от штрафов должны ежегодно увеличиваться, а при условии дефицита бюджета новая мера лишь усугубит ситуацию. Во-вторых, штрафы являются основной мерой, обеспечивающей соблюдение положений, закрепленных в КоАП. Если их заменят на инвестирование в собственное же предприятие, у государства, по сути, не будет рычагов принуждения бизнеса к соблюдению законов, останется лишь приостановление деятельности.