Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минэкономразвития разработало программу...

Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета

28.06.2023
11:31
Артем Косенок
Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Она предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования таких проектов.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Программа направлена на создание механизма поддержки этих проектов и предусматривает предоставление государственной корпорации развития ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования проектов, направленных на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики по кредитным договорам.

В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств кредитным организациям на основании рамочного договора. В его рамках устанавливаются лимиты, условия предоставления и погашения поручительств ВЭБ.РФ, требования к документам, предоставляемым по инвестиционным проектам.

Программой поручительств в том числе устанавливаются основные условия предоставления кредитным организациям поручительств, расчет размера вознаграждения по ним, а также расчет величины премии за кредитный риск ВЭБ.РФ.

Программа поручительств также предусматривает обеспечение ВЭБ.РФ в пользу кредитных организаций в размере от 10 до 50% от общей суммы основного долга по кредитному договору на весь срок кредитного договора, увеличенного на 1 год (но не более 16 лет). Общая сумма поручительств ВЭБ.РФ в рамках реализации инвестиционных проектов, предоставляемых по этой программе, не должна превышать 200 млрд руб.

Кроме того, проектом постановления предусматривается совмещение программы «Фабрика проектного финансирования» (ФПФ), утвержденной Постановлением Правительства РФ № 158 от 15.02.2018, с программой поручительств ВЭБ.РФ. Это необходимо для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования инвестпроектов, которые направлены на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Эти изменения позволят расширить перечень проектов программы ФПФ и упростить процедуру включения инвестпроектов в указанную программу. Критерии проектов технологического суверенитета определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 603 от 15.04.2023.

Предусмотренные проектом постановления изменения позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования ‎на территории страны в текущей макроэкономической ситуации. Также с их помощью увеличатся объемы инвестиций, в том числе направленные ‎на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики нашей страны, говорится в пояснительной записке.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.