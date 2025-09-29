Минэкономразвития спрогнозировало рост фармпроизводства на 13 процентов

Производство продукции фармпромышленности в России вырастет на 13% в 2025 году. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

«Отрасль также будет ориентирована на развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импортируемой продукции», — указано в документе.

Ожидается увеличение ассортимента производимых лекарств, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов:

строительства комплекса по производству активных фармсубстанций, используемых при производстве препаратов из Перечня ЖНВЛП, в том числе для терапии онкобольных (АО «Активный компонент»);

запуска нового цеха по производству жизненно важных препаратов в стеклянных ампулах: диклофенак, кеторолак, кетопрофен, дротаверин, пиридоксин и др. (АО «ПФК Обновление»);

производства препаратов для лечения генетических, орфанных и онкологических заболеваний (АО «Россиум Био»);

производства готовых лекарственных форм орфанных и социально значимых лекарственных препаратов (ООО «Генериум-Некст»);

производства базовых препаратов из плазмы крови человека, в том числе синтеза из крови альбумина и иммуноглобулина (АО «Фармстандарт»).

В 2026—2028 годах рост производства лекарственных препаратов прогнозируется на уровне 4,8—5%. Это связано с высокой накопленной базой прошлых лет после периода пандемии, отмечают авторы прогноза. По данным Минэкономразвития, накопленный потенциал будет реализовываться на среднесрочном горизонте. При этом в 2028 году, по сравнению с 2024 годом, выпуск фармпродукции вырастет на 30,3%.

Динамика производства продукции фармацевтической промышленности (базовый сценарий), в % к предыдущему году