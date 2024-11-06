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Минфин США ввел...

Минфин США ввел санкции против индийской фармкомпании Shreya Life Sciences

06.11.2024
16:25
Владимир Заболотских
Shreya Life Sciences попала в санкционный список Минфина США. Индийский производитель поставляет в Россию около 50 препаратов. По версии американских властей, компания также в обход действующих ограничений экспортировала серверное оборудование с чипами для поддержки систем ИИ.
Фото: Ринат Васбеев

Министерство финансов США внесло индийскую фармацевтическую компанию Shreya Life Sciences в санкционный список якобы за поставки в Россию серверного оборудования с чипами для поддержки систем искусственного интеллекта (ИИ) в обход действующих ограничений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 2023 года Shreya отгрузила в Россию сотни партий технологической продукции американских брендов, среди которой были специализированные серверы для работы с ИИ, утверждает американский госорган. Минфин США выяснил, что фармпроизводитель поставлял оборудование российским фирмам Silkway и Lanprint, которые уже находятся под американскими санкциями, а также компании-импортеру компьютерной техники Mein Chein, учрежденной в прошлом году. Общая стоимость экспортных операций оценивается американскими властями в десятки миллионов долларов.

Shreya стала одной из 15 индийских компаний в расширенном пакете санкций, в который США включили в общей сложности 275 физических и юридических лиц из разных стран. Как пишет агентство Bloomberg, в сентябре 2022 года фирма с головным офисом в городе Мумбаи начала экспортировать компьютерное оборудование.

Индийская компания поставляет в Россию около 50 препаратов, в их числе — антибиотики (азитромицин, левофлоксацин), противовоспалительные средства (дексаметазон, преднизолон), противопростудные препараты с парацетамолом, а также лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (омепразол) и противогрибковые средства (тербинафин).

«ФВ» направил запрос в российское представительство Shreya Life Sciences, но не получил ответа.

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