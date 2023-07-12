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Минфин намерен продлить...

Минфин намерен продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства

12.07.2023
12:00
Артем Косенок
Минфин предложил продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства до конца 2025 года. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года. 
Фото: freepik/ru.freepik.com

Министерство финансов намерено продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства еще на два года — до 31 декабря 2025 года. Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас мораторий действует до конца 2023 года.

В июле 2022 года Госдума приняла закон о введении моратория для резидентов России на привлечение их к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они были вызваны санкциями. Предполагалось, что такая норма будет действовать до конца 2022 года. В декабре того же года Госдума приняла закон о продлении моратория до конца 2023 года.

В мае президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» поддержал идею о продлении моратория на штрафы после 2023 года. По его словам, нужно не допускать каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом.

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