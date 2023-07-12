Минфин намерен продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства

Министерство финансов намерено продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства еще на два года — до 31 декабря 2025 года. Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас мораторий действует до конца 2023 года.

В июле 2022 года Госдума приняла закон о введении моратория для резидентов России на привлечение их к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они были вызваны санкциями. Предполагалось, что такая норма будет действовать до конца 2022 года. В декабре того же года Госдума приняла закон о продлении моратория до конца 2023 года.

В мае президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» поддержал идею о продлении моратория на штрафы после 2023 года. По его словам, нужно не допускать каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом.