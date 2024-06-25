Минфин подготовил поправки к законопроекту по акцизу на спирт ко второму чтению

Минфин разработал проект поправок к проекту федерального закона № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (есть в распоряжении «ФВ»). Он был одобрен Госдумой 20 июня в первом чтении.

В отношении акцизов на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, лекарственные препараты и (или) медицинские изделия, в составе которых не содержится этиловый спирт или объемная доля этилового спирта составляет не более 20%, считаются предусмотренными соответствующими перечнями фармацевтической продукции, без необходимости их дополнительного указания в таких перечнях.

Проектом поправок предусматривается также увеличение срока уплаты исчисленного акциза при получении (оприходовании) фармацевтической субстанции до 28 числа девятого месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции.

Одновременно для организаций, у которых объем полученной (оприходованной) фармацевтической субстанции спирта за календарный год и предшествующий календарный год не превышает 500 тыс. литров, устанавливается возможность применения вычетов исчисленного акциза при получении (оприходовании) фармацевтической субстанции независимо от включения фармацевтической продукции в соответствующие перечни и без необходимости представления подтверждающих документов.

Поправками устанавливается для фармацевтической субстанции спирта, полученной (оприходованной) организациями, имеющими свидетельство на производство фармпродукции, следующие ставки акцизов:

с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 673 руб. (в прошлой версии проекта — 669 руб.);

с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно — 700 руб. (696 руб.);

с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно — 728 руб.

Законопроект по-прежнему указывает, что свидетельство на производство фармпродукции выдается при условии включения лекарственных средств (АФС, ЛП), медизделий в перечни, отмечают в Ассоциации фармпроизводитедей ЕАЭС. Однако согласно новой версии законопроекта перечни должен утверждать Минздрав, а не правительство (но в порядке, утвержденном правительством).

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство определило механизм, который позволит не допустить увеличение стоимости лекарств, связанное с взиманием акциза на медицинский спирт. Он заявил, что фармсубстанции этилового спирта для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под системы налогообложения в объеме до 50 тыс. декалитров на предприятие.