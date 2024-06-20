Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изменении налогообложения

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о совершенствовании налоговой системы. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Ранее президент Владимир Путин заявил, что изменения могут окончательно утвердить уже в августе.

Законопроект предусматривает введение прогрессивной шкалы налогов на доходы, повышенная ставка будет применяться не ко всей сумме дохода, а к сумме свыше заданного порога. Налоговый вычет предусмотрен для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Таким образом, реальная ставка налога для них снизится до 6%.

Для юридических лиц ставка налога на прибыль будет увеличена с нынешних 20 до 25%. Кроме того, вводится амнистия для бизнеса, готового отказаться от схем дробления. Для малого и среднего бизнеса предлагается поэтапно увеличивать пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. в год (сейчас около 265 млн руб.), а по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас около 150 млн руб.)

Ранее в ассоциации «СоюзФарма» посчитали, что ежемесячные отчисления небольшой сети после налоговой реформы могут увеличиться до шести раз. Аптеки просили исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами для организаций на УСН с оборотом меньше 200 млн руб. в год. Ассоциация также предложила увеличить порог размера дохода, до которого налогоплательщики, применяющие УСН, имеют право на освобождение от уплаты НДС, до 120 млн руб. Как сообщила «ФВ» исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова, ко второму чтению предложения снова будут направлены в Госдуму в том числе через бизнес-сообщество.

Планируется также ввести акциз на фармсубстанцию спирта (этанол). В заключении Счетной палаты указано, что законопроект предусматривает полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению, что позволит не допустить роста цен на лекарства.

«Медицинской спирт будет облагаться акцизом пo ставке обычного спирта. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка

нелегального алкоголя», — говорится в заключении.

На пленарном заседании Госдумы министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство определило механизм, который позволит не допустить увеличение стоимости лекарств, связанное с взиманием акциза на медицинский спирт. Он заявил, что фармсубстанции этилового спирта для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под системы налогообложения в объеме до 50 тыс. декалитров на предприятие. Всего из-под налогообложения будет исключено около 1,5 млн декалитров спирта.