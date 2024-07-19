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Минфин предложил конфисковывать...

Минфин предложил конфисковывать немаркированную продукцию

19.07.2024
12:05
Дина Коблова
Минфин предложил внести поправки в КоАП РФ, которые позволят конфисковывать немаркированную продукцию. Изменения затронут БАД, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
Фото: 123rf.com

Минфин разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ находится на стадии публичного обсуждения до 13 августа.

Проектом закона предлагается конфисковывать товары и продукцию, сведения в отношении которых операторы госсистемы мониторинга за оборотом товаров не представлены или представлены не в полном объеме. Согласно документу, помимо конфискации товаров, для юрлиц введут штраф, который будет составлять от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан для устранения правовых пробелов и неопределенностей в законодательстве. Документ наделяет органы исполнительной власти субъектов России, которые контролируют обращение товаров, подлежащих маркировке, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.12.1 КоАП РФ.

Поправки затронут биоактивные добавки (БАД), медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Обязательную маркировку для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели в мае прошлого года, ее необходимо наносить с 1 октября 2023 года.

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