В России ввели обязательную маркировку медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок

Правительство ввело обязательную маркировку на медицинские изделия, антисептики, БАД и кресла-коляски. Изменения регламентируются соответствующими постановлениями № 894 от 31.05.2023, № 870 от 30.05.2023, № 886 от 31.05.2023 и № 885 от 31.05.2023. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

О необходимости введения обязательной маркировки медизделий глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял еще в августе 2021 года. В феврале 2022 года в России стартовал эксперимент по маркировке этой продукции. Также пилотные проекты проходили и в отношении БАД, антисептиков и кресел-колясок.

В феврале 2023 года ЦРПТ подвел итоги эксперимента маркировки БАД и антисептиков. Также сообщалось, что проект постановления о внедрении обязательной маркировки БАД направили в правительство в марте 2023 года и он находится в стадии согласования. В середине мая Минпромторг опубликовал регламент перехода к обязательной маркировке инвалидных колясок.