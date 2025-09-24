Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Минфин предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта — с 20 до 22%, следует из сообщения пресс-службы министерства о внесении в правительство бюджетного пакета. Полученные за счет повышения НДС средства направят в первую очередь на обеспечение финансирования обороны и безопасности.

Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Внесенный пакет законопроектов включает поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Минфин также разработал ряд других изменений налогообложения. Так, порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, снизится с 60 млн до 10 млн руб. Эта мера направлена против схем дробления бизнеса для минимизации налогов.

Организации, работающие по УСН, с оборотом свыше 60 млн руб. начали платить НДС с 1 января 2025 года.

Будут оптимизированы льготные тарифы страховых взносов для МСП. Для ряда сфер установят общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы). При этом для приоритетных отраслей МСП сохранят пониженный тариф страховых взносов.

Для стимулирования инвестиций расширят возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, который осуществил капитальные вложения, вне зависимости от отрасли деятельности.

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.