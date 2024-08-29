Минфин предложил распространить правило «второй лишний» на все лекарства

Минфин опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов 26 августа.

Постановление в случае утверждения вступит в силу с 1 января 2025 года.

Документом предлагается ввести полный запрет на закупку определенного перечня товаров и услуг (приложение № 1, 152 позиции) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Второй перечень (приложение № 2) вводит ограничение закупок товаров. В него помимо прочего вошли более 400 видов медизделий, а также лекарственные препараты. Стоит отметить, что для последних в приложении не указано, какая группа товаров будет ограничена по правилу «второй лишний».

Третий перечень предлагает установить минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3.

Согласно текущей версии проекта Минфина предлагается максимально жесткий вариант правила «второй лишний», распространяющийся на все лекарства, без привязки к перечням ЖНВЛП и СЗЛС, сказал «ФВ» источник в отрасли, который пожелал остаться анонимным. При этом там, где уже есть полный цикл, правило применяется и к частично локализованным препаратам, отметил он.

По мнению советника адвокатского бюро «Трубор» Марии Борзовой, проект устанавливает особенности применения нацрежима как в рамках № 44-ФЗ, так и № 223-ФЗ. «Для лекарственных препаратов без указания на перечни устанавливается ограничение закупок по правилу «второй лишний», согласно которому заказчик отклоняет заявки, предлагающие к поставке иностранный товар, если подана хотя бы одна заявка с предложением о поставке российского товара. Российским считается лекарственный препарат, произведенный в России со стадии готовой лекарственной формы. Проект также указывает, что при подаче заявки с предложением препарата полного цикла, заявки с меньшим уровнем локализации приравниваются к иностранным», — указывает юрист.

По ее словам, проект создает противоречие с положениями Плана реализации стратегии «Фарма-2030». Так, п.22 плана говорит об установлении приоритета закупки препаратов из Перечня СЗЛС, произведенных по полному циклу в ЕАЭС, а пп.1—3 плана предусматривают разработку критериев для формирования и актуализацию Перечня СЗЛС. «Однако проект лишает эти пункты плана смысла», — отмечает она.

Кроме того, в рамках № 223-ФЗ проект создает противоречие с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ): режимом наибольшего благоприятствования и нацрежимом, полагает Борзова.

Проект постановления Минфина только проходит общественное обсуждение, в нем пока отсутствует информация, на какую группу лекарств распространяются ограничения при осуществлении госзакупок, заявила «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова. «Фарма-2030» предусматривает преференции в отношении препаратов из Перечня СЗЛС. Критерии определения лекарственных средств к данной категории прорабатываются ФОИВами совместно с экспертным сообществом.

«Надеемся, что в данном проекте появится более точная формулировка, либо будет соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будут даны разъяснения относительно лекарственных препаратов. От имени ассоциации СПФО мы обязательно направим свои предложения на правовой портал, где документ проходит общественное обсуждение», — заключила Титова.

Закон, вводящий нацрежим в госзакупках, президент подписал 8 августа. Он вводит, в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых. Правило для препаратов полного цикла, включая фармсубстанцию, должно заработать с апреля 2025 года, но лишь после запуска системы прослеживаемости субстанций.

Проект отменяет ПП № 1289 от 30.11.2015 (правило «третий лишний»). Об отмене Приказа Минфина 126н от 04.06.2018 о допуске иностранных товаров к госзакупкам в проекте не говорится.

Ценовая преференция в 15% не будет применяться к товарам, входящим в приложение № 2, из чего следует, что «второй лишний» и преференция не могут применяться одновременно.

Документом, подтверждающим страну происхождения лекарств и медизделий, является сертификат СТ-1 или заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции, выданное до 1 июля 2024 года. Документ, который будет подтверждать полный цикл производства, — сертификат производителя, но также требуется и сертификат GMP (п.5 Постановления).

При закупках лекарственных препаратов в соответствии с № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заявка на поставку препарата, полный цикл которого не локализован, приравнивается к заявке на поставку иностранного лекарства, если на участие в закупке подана хотя бы одна заявка с предложением препарата полного цикла.