Путин подписал закон об оптимизации госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых правилах применения нацрежима в госзакупках и закупках отдельных юридических лиц, регламентирующий вопросы импортозамещения. Закон №318-ФЗ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ был разработан Минфином для дальнейшего упрощения закупочных процедур отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ).

Закон предусматривает наделение российского правительства полномочиями по изъятию товаров из нацрежима в определенных случаях. Это даст правительству право предоставлять компаниям преференции при закупках отечественных товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также предусматривается введение единого правила «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков зарубежной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. Действующее сейчас правило «третий лишний» для закупок лекарств (постановление от 30 ноября 2015 г. N 1289) должно быть отменено в январе 2025 года.

Положение о предоставлении ценовой преференции в 15% будет распространено на все товары российского производства. Сейчас эта норма распространяется только на соответствующий перечень продукции (приказ Минфина от 11 мая 2022 г. № 73Н, приложение 1)

Правительство будет устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении отечественных товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет / ограничение (в отношении иностранной продукции) или преимущество (для российской продукции), предусмотренное закупочным законодательством. Норма распространится и на контракты с единым поставщиком.

Положения закона вступят в силу 1 октября 2024 года, а ряд положений — 1 января 2025 года. Теперь правительству необходимо подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении, в начале августа Совфед одобрил документ. В Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) полагали, что законопроект создает существенные риски при закупках.