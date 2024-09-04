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Минфин разработал правила...

Минфин разработал правила участия в госзакупках

04.09.2024
09:20
Дина Коблова
Минфин разработал новеллу о мерах по предоставлению нацрежима при закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров отдельными видами юрлиц. Документ отменяет восемь постановлений правительства, в случае утверждения постановление вступит в силу с 2025 года.
Фото: 123rf.com

Минфин разработал проект постановления правительства «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц». Документ находится на стадии общественного обсуждения до 9 сентября.

Согласно документу предлагается установить:

  • запрет закупок ряда товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
  • преимущество отдается российским товарам и товарам, выпущенным в странах ЕАЭС.

Также будет необходимо:

  • предоставлять для участия в госзакупках сертификат о происхождении товара от уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС на медицинскую одежду, нетканые хирургические одноразовые стерильные изделия, марлю, антисептики и дезинфицирующие средства

  • предоставлять сертификат, акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ и данные документа о соответствии производства медизделий требованиям ГОСТ для группы медизделий, в которую входят контейнеры для донорской крови, кало- и мочеприемники;

  • требование для лекарственного средства сертификата о происхождении продукции в стране ЕАЭС или заключения о производстве продукции на территории России, выданное Минпромторгом до 1 июля 2024 года. 

Проектом постановления признаются утратившими силу следующие акты правительства:

  • постановление № 878 от 10.07.2019;
  • постановление ‎№ 616 от 30.04.2020;
  • постановление ‎№ 617 от 30.04.2020;
  • постановление ‎№ 2013 от 03.12.2020;
  • постановление ‎№ 925 от 16.09.2016;
  • постановление ‎№ 832 от 22.08.2016;
  • постановление ‎№ 1289 от 30.11.2015;
  • постановление ‎№ 102 от 05.02.2015.

В случае утверждения настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Как следует из пояснительной записки, новелла разработана в связи с принятием федерального закона № 318-ФЗ от 08.08.2024 ‎«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ‎и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ‎актов Российской Федерации». Речь идет о законе, предполагающем оптимизацию процедуры госзакупок. Он позволит установить единый порядок предоставления преимущества товарам российского производства. Документ разработал Минфин.

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