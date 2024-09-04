Минфин разработал правила участия в госзакупках
Минфин разработал проект постановления правительства «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц». Документ находится на стадии общественного обсуждения до 9 сентября.
Согласно документу предлагается установить:
- запрет закупок ряда товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
- преимущество отдается российским товарам и товарам, выпущенным в странах ЕАЭС.
Также будет необходимо:
- предоставлять для участия в госзакупках сертификат о происхождении товара от уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС на медицинскую одежду, нетканые хирургические одноразовые стерильные изделия, марлю, антисептики и дезинфицирующие средства
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предоставлять сертификат, акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ и данные документа о соответствии производства медизделий требованиям ГОСТ для группы медизделий, в которую входят контейнеры для донорской крови, кало- и мочеприемники;
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требование для лекарственного средства сертификата о происхождении продукции в стране ЕАЭС или заключения о производстве продукции на территории России, выданное Минпромторгом до 1 июля 2024 года.
Проектом постановления признаются утратившими силу следующие акты правительства:
- постановление № 878 от 10.07.2019;
- постановление № 616 от 30.04.2020;
- постановление № 617 от 30.04.2020;
- постановление № 2013 от 03.12.2020;
- постановление № 925 от 16.09.2016;
- постановление № 832 от 22.08.2016;
- постановление № 1289 от 30.11.2015;
- постановление № 102 от 05.02.2015.
В случае утверждения настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Как следует из пояснительной записки, новелла разработана в связи с принятием федерального закона № 318-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Речь идет о законе, предполагающем оптимизацию процедуры госзакупок. Он позволит установить единый порядок предоставления преимущества товарам российского производства. Документ разработал Минфин.
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