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Министр сельского хозяйства назвала долю самообеспеченности России ветпрепаратами и вакцинами

11.09.2024
18:15
Россия самообеспечена ветпрепаратами и вакцинами примерно на 50%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. К 2030 году стоит цель достичь 70% самообеспеченности по лекарствам для животных и 61% — по вакцинам. Ветпрепараты также вошли в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Оксана Лут | Фото: пресс-служба правительства

Доля самообеспеченности России ветеринарными препаратами и вакцинами составляет порядка 50%. Как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза, среди иностранных поставщиков в этой сфере в основном компании из недружественных стран.

По словам министра, к 2030 году планируется достичь самообеспеченности на уровне 70% по ветпрепаратам и 61% по вакцинам. В дальнейшем, как отметила Лут, нужно стремиться к стопроцентному обеспечению внутренних потребностей. Сейчас к этой работе подключаются не только государственные, но и частные компании.

«В рамках профильного федерального проекта определены ключевые заказчики и исполнители, разработан план по наращиванию производства. В качестве основных инструментов поддержки этого направления планируем льготное инвестиционное кредитование, субсидии на материально-техническую базу вузов и НИИ, а также капексы производителям ветпрепаратов», — поделилась Лут.

Для достижения национальных целей по наращиванию производства и экспорта продовольствия Минсельхоз разработал паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В его состав войдут пять федеральных проектов, в числе которых — «Ветеринарные препараты».

Ранее правительство заявило о намерении создать отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172030 годы. На производство ветпрепаратов по ней собираются выделить 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.

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