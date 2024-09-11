Министр сельского хозяйства назвала долю самообеспеченности России ветпрепаратами и вакцинами

Доля самообеспеченности России ветеринарными препаратами и вакцинами составляет порядка 50%. Как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза, среди иностранных поставщиков в этой сфере в основном компании из недружественных стран.

По словам министра, к 2030 году планируется достичь самообеспеченности на уровне 70% по ветпрепаратам и 61% по вакцинам. В дальнейшем, как отметила Лут, нужно стремиться к стопроцентному обеспечению внутренних потребностей. Сейчас к этой работе подключаются не только государственные, но и частные компании.

«В рамках профильного федерального проекта определены ключевые заказчики и исполнители, разработан план по наращиванию производства. В качестве основных инструментов поддержки этого направления планируем льготное инвестиционное кредитование, субсидии на материально-техническую базу вузов и НИИ, а также капексы производителям ветпрепаратов», — поделилась Лут.

Для достижения национальных целей по наращиванию производства и экспорта продовольствия Минсельхоз разработал паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В его состав войдут пять федеральных проектов, в числе которых — «Ветеринарные препараты».

Ранее правительство заявило о намерении создать отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы. На производство ветпрепаратов по ней собираются выделить 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.