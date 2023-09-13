Минобрнауки и РАН запустят пилот новой системы госзаданий для науки

Минобрнауки совместно с Российской академией наук намерены с января 2025 года запустить пилотный проект новой системы формирования государственных заданий для академической и университетской науки. Об этом сообщил на VIII Восточном экономическом форуме замглавы Минобрнауки Денис Секиринский, передает ТАСС.

«Мы собираем потребности со стороны крупнейших компаний, лидеров <...> Под этот запрос мы вместе с академией наук подбираем наиболее эффективные, квалифицированные коллективы, которые могут быть как в университетах, так и в научных организациях. И им предлагаем уже скорректировать госзадание», — заявил Секиринский.

По его словам, сейчас инструмент госзадания фактически формируется снизу вверх: «каждый завлаб сам себе тему, условно говоря, придумывает». Пилотный проект призван сделать содержание инструмента более соответствующим его названию, так как госзадание предполагает именно задание. Секиринский отметил, что новая система госзаданий начнет действовать не для всех научных отраслей. Сначала ее распространят на наиболее прикладные направления. Речь в том числе идет и о фармацевтике.