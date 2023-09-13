Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минобрнауки и РАН...

Минобрнауки и РАН запустят пилот новой системы госзаданий для науки

13.09.2023
14:03
Артем Косенок
В России планируют запустить пилотный проект новой системы формирования госзаданий. Он распространится в том числе и на фармацевтику. Планируется, что эксперимент стартует с 2025 года.  
Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Минобрнауки совместно с Российской академией наук намерены с января 2025 года запустить пилотный проект новой системы формирования государственных заданий для академической и университетской науки. Об этом сообщил на VIII Восточном экономическом форуме замглавы Минобрнауки Денис Секиринский, передает ТАСС.

«Мы собираем потребности со стороны крупнейших компаний, лидеров <...> Под этот запрос мы вместе с академией наук подбираем наиболее эффективные, квалифицированные коллективы, которые могут быть как в университетах, так и в научных организациях. И им предлагаем уже скорректировать госзадание», — заявил Секиринский.

По его словам, сейчас инструмент госзадания фактически формируется снизу вверх: «каждый завлаб сам себе тему, условно говоря, придумывает». Пилотный проект призван сделать содержание инструмента более соответствующим его названию, так как госзадание предполагает именно задание. Секиринский отметил, что новая система госзаданий начнет действовать не для всех научных отраслей. Сначала ее распространят на наиболее прикладные направления. Речь в том числе идет и о фармацевтике.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.