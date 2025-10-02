Бизнес
Аптекарь
Новости
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событий
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минобрнауки установит порядок ведения каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций

02.10.2025
13:49
ДинаКоблова
Минобрнауки установит порядок ведения национальных каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций. Все сведения будут собираться в государственной системе ГИС НБГИ, а на внесение данных отводится десять дней. Документ в случае утверждения вступит в силу с 2026 года.
Фото: 123rf.com

Минобрнауки предложило утвердить порядок ведения национальных каталогов особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических коллекций. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 16 октября.

Порядок устанавливает правила ведения:

  • национальных каталогов генетических ресурсов — включает данные об идентификации и происхождении образца; о формах, типах, способах и местах его хранения;
  • каталоги биоресурсных коллекций — включает идентификационные данные и происхождение образца; о формах, типах, способах и местах его хранения;
  • реестр национальных коллекций — включает данные о биоресурсных центрах (название, юридические реквизиты, адрес), о коллекциях (название, количество образцов, местонахождение, информация о материально-технической, кадровой и финансовой обеспеченности).

Каталоги и реестр будут вести с помощью системы «Национальная база генетической информации» (ГИС НБГИ). Информация о решении по включению особо ценного образца в каталог или реестр размещается в течение десяти дней с момента принятия такого решения.

Федеральные органы власти должны уведомить Минобрнауки в течение десяти дней, если подведомственные им учреждения наделяются функциями биоресурсных центров.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.