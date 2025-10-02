Минобрнауки установит порядок ведения каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций

Минобрнауки предложило утвердить порядок ведения национальных каталогов особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических коллекций. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 16 октября.

Порядок устанавливает правила ведения:

национальных каталогов генетических ресурсов — включает данные об идентификации и происхождении образца; о формах, типах, способах и местах его хранения;

каталоги биоресурсных коллекций — включает идентификационные данные и происхождение образца; о формах, типах, способах и местах его хранения;

реестр национальных коллекций — включает данные о биоресурсных центрах (название, юридические реквизиты, адрес), о коллекциях (название, количество образцов, местонахождение, информация о материально-технической, кадровой и финансовой обеспеченности).

Каталоги и реестр будут вести с помощью системы «Национальная база генетической информации» (ГИС НБГИ). Информация о решении по включению особо ценного образца в каталог или реестр размещается в течение десяти дней с момента принятия такого решения.

Федеральные органы власти должны уведомить Минобрнауки в течение десяти дней, если подведомственные им учреждения наделяются функциями биоресурсных центров.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.