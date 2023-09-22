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Минпромторг может расширить...

Минпромторг может расширить проекты промышленных кластеров на приоритетную продукцию

22.09.2023
17:00
Артем Косенок
Проекты промышленных кластеров могут распространить на приоритетную продукцию и технологический суверенитет. Также информацию о покупателях и подаваемых заявках на участие в конкурсном отборе на получение субсидий предлагается отнести к информации ограниченного доступа.
Фото: nensuria/ru.freepik.com

В Минпромторге предложили расширить проекты промышленных кластеров на приоритетную продукцию и технологический суверенитет. Соответствующий проект постановления ведомство разместило на сайте regulation.gov.ru.

В пояснительной записке говорится, что ряд участников промышленных кластеров сообщили о риске недостижения значений результатов предоставления субсидии из-за санкций. При этом, по их информации, основные мероприятия совместных проектов завершены, производственные линии запущены, производство импортозамещающей продукции организовано, потребность в дальнейшем получении субсидий на реализацию совместных проектов отсутствует.

В связи с этим Минпромторг предлагает обеспечить возможность в случае невозможности достижения показателей заключить допсоглашение к соглашению ‎о предоставлении субсидии. Оно будет предусматривать пересмотр показателей и прекращение предоставления субсидии при условии организации производства импортозамещающей продукции совместного проекта и представления документов, подтверждающих невозможность достижения показателей в связи с санкциями.

Проектом постановления также предлагается расширить понятие «промышленная продукция кластера в целях импортозамещения» за счет включения в определение следующих понятий:

  • перечень приоритетной продукции, устанавливаемой Минпромторгом (в настоящее время методика определения такой продукции утверждена Приказом Минпромторга России № 833 ‎от 14.03.2023);
  • перечень критериев проектов технологического суверенитета (таксономия проектов технологического суверенитета), являющихся приложением № 1 к приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 603 от 15.04.2023.

Документ предусматривает возможность проведения дополнительных конкурсных отборов покупателей после 1 апреля текущего финансового года в случае наличия соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минпромторга ‎как получателя средств федерального бюджета.

Также проектом постановления предлагается дополнить правила положением о том, что информация о покупателях, о подаваемых заявках на участие в конкурсном отборе, а также иная информация о покупателях, связанная с соответствующим отбором, о результатах рассмотрения заявок на участие в нем, о результатах конкурсного отбора и получателях субсидии является информацией ограниченного доступа.

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