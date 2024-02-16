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Минпромторг намерен изменить...

Минпромторг намерен изменить порядок выдачи разрешения на закупку иностранных промтоваров

16.02.2024
10:05
Артем Косенок
Минпромторг предложил изменить порядок выдачи разрешения на закупку иностранных промтоваров, а также положение об отраслевых экспертных советах. В частности, будут сокращены сроки проверки заявок на соответствие требованиям.
Фото: pressfoto на Freepik

Минпромторг намерен внести изменения в порядок выдачи разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара и положения об отраслевых экспертных советах при ведомстве. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Так, предлагается сократить некоторые сроки. В частности, ответственный департамент теперь в течение пяти рабочих дней со дня присвоения заявке регистрационного номера будет проверять ее на соответствие требованиям. Сейчас для этого предусмотрено семь дней.

Если заявка соответствует требованиям, то департамент в течение одного рабочего дня со дня завершения проверки сравнивает и определяет отличия параметров заявленного товара с параметрами продукции, которая находится в реестре российской промышленной продукции и имеет схожие технические и эксплуатационные характеристики. Сейчас на это отводится три рабочих дня.

Если по результатам сверки обнаружится аналогичный товар, то департамент в течение одного рабочего дня (сейчас — два рабочих дня) через ГИСП направляет заявку производителям такого товара ‎с запросом о производственной и технологической возможности произвести аналогичный товар.

Экспертному совету предлагается добавить еще одну функцию: проводить оценку заявлений на соответствие или несоответствие произведенной промышленной продукции на территории государств — членов ЕАЭС требованиям, предъявляемым для ее отнесения к продукции, произведенной в России. При рассмотрении ряда вопросов в экспертный совет могут привлекаться представители ЕАЭС, Торгово-промышленной палаты с правом голоса.

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