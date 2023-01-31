Минпромторг намерен помочь производителям фармпродукции выплачивать кредиты

Минпромторг предложил утвердить правила предоставления субсидий российским производителям на финансовое обеспечение погашения кредитов, полученных ими на реализацию инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Если постановление примут, то оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ‎ее конкурентоспособности», чтобы улучшить условия для создания ‎и развития предприятий гражданских отраслей промышленности. Производители смогут вернуть до 25% полученного кредита, если эта сумма не превышает 50% суммы выручки от реализации приоритетной продукции за прошедший год. За получением субсидии производители смогут обратиться в течение трех лет после окончания инвестиционной фазы проекта.

Чтобы получить субсидию, организация должна соответствовать нескольким условиям:

ее промышленная продукция, на обеспечение серийного производства которой направлен инвестиционный проект, является приоритетной;

есть подтверждение, что кредит использован организацией на реализацию инвестпроекта;

организация осуществляет деятельность, относящуюся к таким отраслям, как фармацевтическая, химическая, радиоэлектронная промышленность, а также станкостроение.

Субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результата предоставления субсидии. Результатом предоставления субсидии является производство и поставка приоритетной промышленной продукции организацией не менее чем двум не аффилированным друг с другом заказчикам по состоянию на 31 декабря 2029 года в объеме, заявленном в паспорте инвестпроекта, говорится в документе.