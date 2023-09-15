Минпромторг намерен убрать налоговую преференцию у производителей импортной медтехники

Минпромторг предложил ввести механизм возврата НДС для производителей отечественной медтехники. Это предлагается сделать через установление нулевой ставки для определенных товаров. Такой законопроект с поправками в ст. 164 и 165 Налогового кодекса РФ вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишет РБК.

В Минпромторге подтвердили, что такой законопроект подготовлен, но находится еще в разработке, поэтому не стали уточнять, какие именно это могут быть медицинские товары. Перечень должен быть утвержден правительством до 1 декабря 2023 года, следует из материалов к законопроекту. Источник в аппарате правительства сообщил изданию, что документ был одобрен комиссией.

Издание отмечает, что на медизделия установлена льготная ставка 10% по НДС, либо они вообще освобождены от налога. В последнем случае российские производители лишены возможности принимать к вычету так называемый входной НДС, входящий в цену приобретаемой ими промежуточной продукции. Поставщики же иностранных изделий получают возмещение своего национального НДС в стране-источнике. Это «создает неравные фискальные условия», а нулевая ставка позволит устранить это «льготное налогообложение» ввоза иностранных медизделий, говорится в пояснительной записке к проекту.

Также в документе отмечается, что помимо того что поправки помогут выровнять налоговые условия для отечественных производителей медтехники и поставщиков тех же изделий из-за рубежа, себестоимость российской продукции может снизиться. Законопроект направлен на «ускоренное принятие мер по расширенной государственной поддержке разработки и производства медицинских изделий, электронной компонентной базы, поскольку отрасль медицинской промышленности является наукоемкой и требует значительных инвестиций», говорится в записке.

При отмене фактических преференций для импортной медтехники она может подорожать. На это Минпромторг отвечает, что «вопрос оценки рисков возможного удорожания импортных медизделий, для которых проектируется отмена льготного налогообложения», проработан ведомством совместно с другими органами власти, включая Минфин, Минздрав и Росздравнадзор. Ведомство настаивает на необходимости принятия поправок «с учетом консолидированной оценки вышеуказанных рисков».