Минпромторг обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств

Минпромторг утвердил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лицензионному контролю производства лекарств. Соответствующий приказ № 3217 от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Приказ ведомства № 454 от 21.02.2022 признан утратившим силу.

В перечень добавлены следующие индикаторы риска: