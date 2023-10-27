Минпромторг обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств
27.10.2023
11:35
Минпромторг опубликовал приказ, которым обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств. В перечень внесены два индикатора.
Фото: Ринат Васбеев
Минпромторг утвердил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лицензионному контролю производства лекарств. Соответствующий приказ № 3217 от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Приказ ведомства № 454 от 21.02.2022 признан утратившим силу.
В перечень добавлены следующие индикаторы риска:
- наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о трех и более фактах изъятия из гражданского оборота серий, партий лекарственного средства у одного производителя в случае выявления по результатам проведенных испытаний несоответствия качества препарата установленным требованиям в течение одного квартала по решению надзорного органа;
- наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о переводе лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества препаратов у одного производителя.
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