Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг включил реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака в список для параллельного импорта. Они попали в обновленный перечень наряду с другими товарами. Соответствующий Приказ № 3042 от 21.07.2022 был размещен сегодня, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

Перечень фармпродукции дополнен брендом Miltenyi Biotec (группы кодов ТН ВЭД ЕАЭС 30, 38—39), что позволит осуществлять поставки необходимых реагентных наборов для работы медицинского оборудования данного бренда, которое используется в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, сообщили в Минпромторге.

В список исключений для параллельного импорта косметики включили новые бренды. Под защитой оказалось более 20 товарных марок, в том числе Avon, Dove, «Чистая линия», Bioderma, Bring Green и многие другие.

В конце марта стало известно, что немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. Сообщалось, что больнее всего ситуация ударит по Центру им. Рогачева, который по ее технологиям проводит CAR-T-терапию среди детей, писал «ФВ».

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. В конце июня Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта.