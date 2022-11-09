Минпромторг обновит критерии локализации производства электрических кресел-колясок

Минпромторг определил стадии производства электрических кресел-колясок, необходимые для подтверждения отечественного происхождения средств реабилитации. Оценку будут осуществлять по совокупному количеству баллов за каждую стадию, осуществленную в России. Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru.

Российскими инвалидные кресла с электроприводом будут признаваться, если сумма баллов за каждую производственную стадию в России достигнет 55 в 2023 году. В следующие два года планируется нарастить общее количество технологических операций, проведенных внутри страны до 75 баллов в 2024 году и до 85 баллов в 2025 году.

В зачет пойдут следующие производственные операции:

использование российского металлопроката в изготовлении изделия (5 баллов);

полный цикл изготовления металлических деталей (20 баллов);

сварка несущей рамы (10 баллов);

сварка металлических узлов (8 баллов);

пошив элементов спинки сиденья подушки, включая раскрой тканных и нетканных материалов (13 баллов);

защитное покрытие всех металлических деталей (10 баллов);

изготовление пультов управления (5 баллов);

штамповка (литье) пластиковых деталей ‎(10 баллов);

монтаж системы электрооборудования, прошивка микропрограмм (5 баллов);

сборка готового изделия (7 баллов);

проверка работоспособности кресла-коляски (приемо-сдаточные испытания) (3 балла);

маркировка изделия (2 балла);

упаковка изделия (коробка из гофрированного картона, инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия) (2 балла).

Ранее Минпромторг предложил запретить госзакупки электрических кресел для инвалидов зарубежного производства. Поправки в правила закупки отдельных видов промышленных товаров также проходят общественные обсуждения.