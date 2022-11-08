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Закупку зарубежных электрических...

Закупку зарубежных электрических кресел-колясок для государственных нужд предложили запретить

08.11.2022
10:06
Артем Косенок

Минпромторг предложил запретить закупку иностранных электрических кресел-колясок для нужд государственных учреждений. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.   

Фото: unsplash.com

Минпромторг предложил запретить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных и муниципальных нужд. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Ведомство предлагает внести изменения в Постановление Правительства РФ № 616 от 30.04.2020.

В документе появится позиция «коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей (в отношении кресел-колясок с электроприводом)», соответствующая кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 208300, 208310, 208320, 208470, 208480, 208490, 208580. Постановление будет применяться по коду ОКПД2 и наименованию медизделия, говорится в документе.

Также кресла-коляски с электроприводом будут исключены из минимальных квот по закупке российской продукции. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 («третий лишний») ­­­– в документе останутся механические кресла-коляски.

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