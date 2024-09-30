Минпромторг объявил новые конкурсы на субсидии в рамках программы «Продукты на полку»

Минпромторг объявил дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидий в рамках механизма «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства, механизм направлен на снижение рисков дефектуры и обеспечение лекарственной безопасности российской системы здравоохранения.

Прием заявок по разным видам технологий разбит по периодам с 27.09.2024 по 18.11.2024. Всего в новом конкурсном отборе 26 МНН:

Аклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный, Аклидиния бромид + формотерол, порошок для ингаляций дозированный, Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Вилантерол + умеклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный, Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат, порошок для ингаляций дозированный, Вилантерол + флутиказона фуроат, порошок для ингаляций дозированный, Гуселькумаб, раствор для подкожного введения, Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Доравирин + ламивудин + тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Дупилумаб, раствор для подкожного введения, Инсулин деглудек, раствор для подкожного введения, Инсулин деглудек + инсулин аспарт, раствор для подкожного введения, Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Комплекс b-железа (iii) оксигидроксида, сахарозы и крахмала, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Палиперидон, суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, Пасиреотид, раствор для подкожного введения, Риоцигуат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Сипонимод, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Талазопариб, капсулы, Тенофовира алафенамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Церитиниб, капсулы, Цефтазидим + [авибактам], порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, Цефтаролина фосамил, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, Цефтолозан + [тазобактам], порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, Эмицизумаб, раствор для подкожного введения.

На разработку биологического лекарственного препарата предоставляется субсидия в 100 млн руб. (максимальный срок работ — 4 года), иного — 50 млн руб. (3 года). Подать заявку на конкурс производитель может в течение 30 дней с момента объявления отборов.

Субсидировать НИОКР для разработки отечественных препаратов, аналоги которых находятся под действием зарубежных патентов, правительство предложило в апреле 2023 года. Первые конкурсные отборы Минпромторг поэтапно начал в декабре того же года.