Минпромторг объявил новые конкурсы на субсидии в рамках программы «Продукты на полку»
Минпромторг объявил дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидий в рамках механизма «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства, механизм направлен на снижение рисков дефектуры и обеспечение лекарственной безопасности российской системы здравоохранения.
Прием заявок по разным видам технологий разбит по периодам с 27.09.2024 по 18.11.2024. Всего в новом конкурсном отборе 26 МНН:
- Аклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный,
- Аклидиния бромид + формотерол, порошок для ингаляций дозированный,
- Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Вилантерол + умеклидиния бромид, порошок для ингаляций дозированный,
- Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат, порошок для ингаляций дозированный,
- Вилантерол + флутиказона фуроат, порошок для ингаляций дозированный,
- Гуселькумаб, раствор для подкожного введения,
- Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Доравирин + ламивудин + тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Дупилумаб, раствор для подкожного введения,
- Инсулин деглудек, раствор для подкожного введения,
- Инсулин деглудек + инсулин аспарт, раствор для подкожного введения,
- Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Комплекс b-железа (iii) оксигидроксида, сахарозы и крахмала, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Палиперидон, суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия,
- Пасиреотид, раствор для подкожного введения,
- Риоцигуат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Сипонимод, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Талазопариб, капсулы,
- Тенофовира алафенамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
- Церитиниб, капсулы,
- Цефтазидим + [авибактам], порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,
- Цефтаролина фосамил, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,
- Цефтолозан + [тазобактам], порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий,
- Эмицизумаб, раствор для подкожного введения.
На разработку биологического лекарственного препарата предоставляется субсидия в 100 млн руб. (максимальный срок работ — 4 года), иного — 50 млн руб. (3 года). Подать заявку на конкурс производитель может в течение 30 дней с момента объявления отборов.
Субсидировать НИОКР для разработки отечественных препаратов, аналоги которых находятся под действием зарубежных патентов, правительство предложило в апреле 2023 года. Первые конкурсные отборы Минпромторг поэтапно начал в декабре того же года.
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