Минпромторг предложил новый индикатор риска контроля производства лекарств

Минпромторг предложил внести изменения в перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом № 3217 от 31 августа 2023 года. К рискам предлагается отнести наличие сведений в системе мониторинга фактов ввода в оборот лекарств от производителя с приостановленным действием лицензии. Общественное обсуждение проекта продлится до 14 октября.

Индикатор риска был выявлен в результате анализа правоприменительной практики по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарств и характеризует возможные отклонения ‎от соблюдения обязательных требований контролируемых лиц, при этом сам по себе не является нарушением обязательных требований, говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас в перечне содержится два индикатора риска: сведения о трех и более фактах изъятия из гражданского оборота серий препарата у одного производителя из-за несоответствия качества препарата в течение одного квартала и сведения о переводе лекарства на посерийный выборочный контроль качества препаратов у одного производителя.

Выявление индикаторов риска является основанием для принятия решения ‎о проведении Минпромторгом проверки.