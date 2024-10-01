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Минпромторг предложил новый...

Минпромторг предложил новый индикатор риска контроля производства лекарств

01.10.2024
18:35
Ринат Васбеев
Ввод в оборот лекарств от производителя с приостановленным действием лицензии может стать новым индикатором риска по производству лекарств. При этом сам по себе факт ввода не является нарушением обязательных требований, говорится в пояснительной записке.
Фото: 123rf.com

Минпромторг предложил внести изменения в перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом № 3217 от 31 августа 2023 года. К рискам предлагается отнести наличие сведений в системе мониторинга фактов ввода в оборот лекарств от производителя с приостановленным действием лицензии. Общественное обсуждение проекта продлится до 14 октября. 

Индикатор риска был выявлен в результате анализа правоприменительной практики по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарств и характеризует возможные отклонения ‎от соблюдения обязательных требований контролируемых лиц, при этом сам по себе не является нарушением обязательных требований, говорится в пояснительной записке к проекту. 

Сейчас в перечне содержится два индикатора риска: сведения о трех и более фактах изъятия из гражданского оборота серий препарата у одного производителя из-за несоответствия качества препарата в течение одного квартала и сведения о переводе лекарства на посерийный выборочный контроль качества препаратов у одного производителя. 

Выявление индикаторов риска является основанием для принятия решения ‎о проведении Минпромторгом проверки. 

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