Минпромторг предложил новый механизм субсидирования разработок препаратов

Минпромторг предложил предоставлять субсидии российским организациям на возмещение части затрат на разработку оригинальных препаратов и расширение медицинских показаний по их применению, проект постановления проходит общественное обсуждение до 14 октября.

Претендовать на субсидию смогут организации, у которых регистрационное удостоверение (РУ) на новый препарат получено не ранее чем за год до подачи заявки в Минпромторг. Изменения в РУ для расширения показаний должны быть внесены не ранее чем за год до подачи заявки.

Субсидия сможет покрыть затраты на:

оплату труда сотрудников, занятых в проекте, и страховые взносы;

материальные затраты (кроме капитальных вложений в основные фонды);

приобретение лабораторного оборудования для проекта;

оплату услуг сторонних российских организаций, привлеченных для реализации проекта.

Максимальный размер субсидии на один проект — 250 млн руб. При этом количество проектов от одной организации не ограничено.

Чтобы получить субсидию, организации должны предоставить в Минпромторг до 15 мая:

копии регистрационных удостоверений;

документы, подтверждающие исключительные права на препарат;

документы, подтверждающие понесенные затраты.

Успешным результатом господдержки будет считаться начало производства оригинального препарата по полному циклу и достижение объема выручки по продаже: он должен соответствовать не менее чем двукратному размеру субсидии в течение трех лет с момента получения регистрационного удостоверения.

В пояснительной записке к проекту указано, что механизм грантовой поддержки создания препаратов — это часть плана мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030». Сейчас финансирование таких проектов осуществляется по правилам Постановления Правительства РФ № 2187 от 21.12.2020.

«При этом, при оценке промежуточных итогов реализации механизма, фиксируются высокие риски недостижения запланированных результатов в рамках поддержанных проектов бюджетных учреждений», — указывают авторы документа.

Финансирование в рамках механизма предлагается осуществлять с 2027 года.